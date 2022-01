Neil Young droht Plattform Spotify mit Rückzug

Der 76-Jährige stellte einen offenen Brief auf seine Website, der später wieder entfernt wurde.

Demnach schrieb Neil Young, dass er seine Musik nicht mehr auf Spotify haben wolle, und forderte sein Management und seine Plattenfirma auf, den schwedischen Streaming-Dienst umgehend darüber zu informieren. "Ich tue dies, weil Spotify falsche Informationen über Impfstoffe verbreitet – und damit möglicherweise den Tod derjenigen verursacht, die den von ihnen verbreiteten Desinformationen glauben", wurde Neil Young zitiert.

Impfaufruf an Fans

Der Ärger des Musikers richtet sich Medienberichten zufolge gegen den Podcast des US-Comedians Joe Rogan, der für das Verharmlosen des Coronavirus und das Verbreiten von Verschwörungstheorien in der Kritik steht. "Sie können Rogan oder Young haben. Nicht beide." Erst Mitte Jänner hatten sich Ärzte und andere Fachleute zum Thema Covid-19 in einem offenen Brief an Spotify gewandt und Rogans Podcast kritisiert.

Einem Post auf seiner Website vom März 2021 nach ist Neil Young gegen das Coronavirus geimpft und ruft seine Fans auf, es ihm gleichzutun.

Bisher gab es keine offizielle Stellungnahme von Youngs Vertretern, die Musik des Kanadiers ist – zumindest vorerst – weiterhin auf Spotify verfügbar.