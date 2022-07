Ned Depp-ert: Die Hollywood Vampires gastieren 2023 in Clam

Wenn sich ein paar ältere Mannsbilder auf ein Packl hau’n, ihre E-Gitarren einstöpseln, um gemeinsam ihre Lieblings-Hadern aus den 60ern und 70ern zu covern, kann dies rasch zu einer so peinlichen wie peinigenden Veranstaltung verkommen. Nicht aber, wenn die betreffenden Herrschaften Joe Perry (Aerosmith), Alice Cooper und Johnny Depp heißen. Dass auch noch ein musikalischer Wunderwuzzi wie Tommy Henriksen mit dabei ist, der bereits mit Größen wie Lou Reed, Lady Gaga oder Meat Loaf gearbeitet hat, schadet natürlich keineswegs. Lange Rede, kurzer Sinn: Die Hollywood Vampires treiben kommendes Jahr wieder beim OÖN-Konzertsommer auf Burg Clam ihr Unwesen! Am 1. Juli 2023 ist’s so weit, dann geht Clam-Auftritt Nr. 2 der Supergruppe nach ihrem Meierhofwiesen-Debüt 2018 über die Bühne. Der Vorverkauf für diesen Konzerthöhepunkt startet am 8. Juli, und zwar pünktlich um 9 Uhr. Karten gibt’s in allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Mit im Gepäck hat die Band bei ihrem Auftritt kommendes Jahr sicherlich neben unverwüstlichen Hadern von The Who, David Bowie, AC/DC oder The Doors auch die Songs des zweiten Vampires-Albums "Rise" aus dem Jahr 2019. Dafür schrieb die nach eigenen Angaben "teuerste Bar-Coverband der Welt" erstmals sogar eigene Lieder, insgesamt 13. "Die Platte zeigt jeden von seiner besten Seite, ohne dass jemand uns dabei über die Schulter guckt", so Gitarrist Joe Perry.

Speziell Johnny Depp wird der Clam-Gig 2018 in Erinnerung geblieben sein. Damals traf er backstage seine aus Texas stammende, seit vielen Jahren in Wien lebende Cousine Cynthia Morrow wieder.