Nebenjobs im ORF werden nun "restriktiv geprüft"

Wie aus einer internen Mitteilung hervorgeht, müssen die Verantwortlichen Nebenbetätigungen von Mitarbeitern bei Kammern, politischen Institutionen und parteinahen Interessensvertretungen bis auf Weiteres ablehnen. Alle weiteren Jobs abseits des ORF sollen "besonders restriktiv" geprüft werden.

Damit reagiert Weißmann auf Fälle von Moderationen, die in den letzten Wochen bekannt geworden sind und "geeignet waren, in der Öffentlichkeit den Zweifel mangelnder Unabhängigkeit zu erwecken", heißt es in dem Schreiben. So soll der am Freitag zurückgetretene ORF-NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler laut der Rechercheplattform "Dossier" mehrmals Veranstaltungen ÖVP-naher Interessensvertretungen wie der Wirtschaftskammer NÖ moderiert haben. Nadja Mader ("Niederösterreich heute") moderierte laut "Falter" unter anderem für die Wirtschaftskammer und Raiffeisen. Die nun von Weißmann eingeführten Bestimmungen gelten vorübergehend, bis Erkenntnisse einer Ethikkommission vorliegen.

NÖ: Nachfolge bis Juni regeln

Den nach Zieglers Rücktritt offenen Landesdirektorenposten will Weißmann bis spätestens Juni besetzen, wie er im APA-Gespräch sagte. In der von Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) angestoßenen Diskussion um Einsparungen beim ORF verwies Weißmann auf Einsparungen von zwölf Prozent der Mitarbeiter in der vergangenen Dekade. Gleichzeitig drängte er auf die geplante Digitalnovelle, damit der ORF zum Beispiel Inhalte nur digital anbieten kann. In den nächsten acht Wochen müsse entschieden werden, wie ab 2024 ORF-Kunden, die nur streamen, zur Kasse gebeten würden. Das hatte jüngst der Verfassungsgerichtshof verlangt.

