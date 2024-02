"Nazis keulen": Böhmermann löst Empörung bei der FPÖ aus

Der deutsche Satiriker hat die Partei wie auch die AfD in seiner Show "ZDF Magazin Royale" am Freitagabend thematisiert und ging dabei nicht glimpflich vor. Empört zeigte sich die FPÖ speziell über die ganz am Schluss getroffene Bemerkung Böhmermanns: "Bitte nicht vergessen, nicht immer die Nazikeule rausholen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen."

"Tötungsaufruf gegen Politiker"

"Das ist ein unverhohlener Tötungsaufruf gegen Politiker, Funktionäre und Wähler von FPÖ und AfD, die Böhmermann zuvor in seiner Hass-Sendung komplett geschichtsvergessen als 'Nazis' dargestellt hat", meinte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker in einer Aussendung. Keulen bedeute das vorsorgliche Töten von Tieren, um die Ausbreitung von Seuchen zu verhindern.

Böhmermann rechtfertigte sich nachträglich damit, dass "keulen" in deutscher Jugendsprache als Ausdruck für Selbstbefriedigung verwendet werde. Zudem zeigte er sich erstaunt, dass FPÖ- und AfD-Wähler für Nazis gehalten werden. Hafenecker bezeichnete das als "billige Schutzbehauptung".

