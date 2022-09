"Narzisstische Soziopathin": Neues Buch offenbart Meghans dunkle Seiten

Dass Herzogin Meghan im Buckingham-Palast nicht besonders beliebt war (und ist), ist kein Geheimnis. Ein neues Buch enthüllt jetzt auch warum. Die 41-jährige Ehefrau von Prinz Harry (37) soll zu ihren Untergebenen "unangenehm bis horrormäßig" gewesen sein. "Sie ist eine narzisstische Soziopathin", behauptet Times-Reporter und Autor Valentine Low in "Extracts of Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown" (zu Deutsch: "Die verborgene Macht hinter der Krone").

Nur wenig mehr als zwei Jahre war Meghan Markle, wie ihr Mädchenname lautete, aktives Mitglied des britischen Königshauses – und hat sich praktisch in Rekordzeit vom Superstar zum Ärgernis gewandelt.

Kein gutes Benehmen

Die Londoner "Times" hatte bereits 2018, nicht lange nach der Hochzeit, von Mobbingvorwürfen berichtet. So sollen zwei Assistentinnen der ehemaligen US-Schauspielerin ihren Job wegen des hohen Drucks hingeworfen haben, den Meghan aufgebaut habe. Von Demütigungen und Tränen war die Rede. Die Bediensteten sollen sich als "Sussex Survivors’ Club" bezeichnet haben – als diejenigen, die die Sussexes überlebt haben. Meghans Anwälte bezeichneten die Anschuldigungen als Schmutzkampagne.

Doch laufend wurden neue Vorwürfe gegen die 41-Jährige bekannt. So musste einmal sogar die Queen einschreiten, als Meghan bei den Hochzeitsvorbereitungen das Personal wegen einer Kleinigkeit beschimpfte. "So reden wir in dieser Familie nicht mit Menschen", soll die Monarchin sie damals ermahnt haben.

Offenbar ohne Erfolg, denn der Queen-Enkel und seine Frau haben weiterhin viel Porzellan zerschlagen: Angefangen von dem Skandal-Interview mit Oprah Winfrey, in dem sie der Familie Rassismus vorwarfen, bis hin zu wohldosierten Giftpfeilen, die sie regelmäßig gegen Prinz Charles & Co. abfeuern. Wohl auch – so mutmaßen Kritiker – um im Gespräch zu bleiben. Denn immerhin lebt das Paar von der Bekanntheit, plant eine Netflix-Serie und ihrerseits ein "Enthüllungsbuch", in dem Harry über sein Aufwachsen im Königshaus "auspackt". Es soll im November erscheinen.

Geht es nach Autor Valentine Low, so hatte Meghan offenbar von Anfang an vor, einen Keil zwischen die Familie zu treiben, um selbst heller im Rampenlicht zu strahlen.

Alles von Anfang an geplant?

Doch sie hatte Pech mit dem Timing: Kurz nach ihrem Auszug starb Harrys Großvater Prinz Philip, auch die Queen soll sich in den Monaten vor ihrem Tod sehr über das Verhalten der beiden gegrämt haben. Das alles legt man Meghan nun zur Last. Einer Umfrage zufolge wünscht sich nur eine Minderheit die Rückkehr des Paares in den engeren Kreis der Royals – rund 57 Prozent wollen das "ausdrücklich nicht". (had)