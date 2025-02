Nanu? Österreichs Bibliothek des Jahres liegt in Bad Zell

Alexander Rafetseder ist Stammkunde in der Bücherei Bad Zell. Jeden Donnerstag kommt der Bub in die Bibliothek und holt sich Lesenachschub. "Ich mag am liebsten Abenteuerbücher", erklärt der junge Lese-Fachmann. Heute hat er sich "Auf der Fährte des T-Rex" als eines von vier Büchern ausgesucht. "Wir kommen sehr gerne her", bestätigt Papa Stephan.