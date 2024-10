„Nahversorger für Meisterwerke“

Wir machen diese Reihe, weil wir eine Gemeinschaft bilden möchten: einen Raum schaffen, in dem man zusammenkommt, um Musik still gemeinsam zu erleben und nachher noch ergriffen darüber zu reden – in etwa wie bei einem Gottesdienst“, sagt Dirigent Eduard Matscheko. Seit 2012 veranstaltet er die dreiteilige Reihe seines Orchesters Sinfonia Christkönig in der Friedenskirche in Linz-Urfahr unter der Patronanz der Wiener Philharmoniker.