Nähern wir uns schlafwandelnd einem Krieg?

Spätestens seit seiner Sachbuch-Sensation "Die Schlafwandler" über die Ursachen des Ersten Weltkriegs ist Christopher Clark als Volksbildner anerkannt. In Büchern, Filmen und Talkshows erläutert der in Cambridge lehrende Australier zeitgeschichtliche Zusammenhänge plausibel, ohne Unschärfen zu riskieren. Für das ZDF produziert er die Reihe "Welten-Saga", in der er ab 3. September unter anderem Einblicke in die Kultur Italiens, der Türkei, Griechenlands, des Nahen Ostens und Argentiniens gibt.