Am vergangenen Donnerstag hat Wladimir Putin die Ukraine militärisch angegriffen. Diese völkerrechtswidrige und menschenverachtende Aggression verurteilen wir auf das Schärfste, schreibt das Opernhaus auf Twitter. Bereits am Tag nach Putins Invasion wurden erste Forderungen laut, das Engagement mit der russischen Sopranistin Anna Netrebko für zwei Vorstellungen Ende März per sofort, gewissermaßen als ein Zeichen an den Kreml zu kündigen. Ein Auftritt von Anna Netrebko sollte nur