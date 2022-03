Nachrichten für die Welt der Kinder

Was passiert in der Ukraine? Wie kam es so weit? Wie betrifft uns das? Das, was in der Welt passiert, so zu übersetzen, dass auch Kinder es verstehen, war Grund und Motivation zugleich, die Kindernachrichten aus der Taufe zu heben.

>>> www.nachrichten.at/kindernachrichten

Seit nunmehr zehn Jahren kommt das kleinformatige Heft für Leser ab dem Volksschulalter jeden Samstag in den Postkasten der Abonnenten. 522 Ausgaben wurden bisher in Kooperation zwischen "Kleiner Zeitung", "OÖNachrichten" und "Welt der Frauen" produziert, mehr als 8000 Seiten kindgerecht aufbereitet. "Ein Rätsel- und Witzheft zu kreieren, stand nie im Fokus", sagt Petra Prascsaics, die die Kindernachrichten als verantwortliche Redakteurin von Beginn an begleitet.

Denn die täglichen Geschehnisse sind auch in der Welt der jungen Menschen präsent: "Es gibt für die Kinder keinen Schutzwall, der öffentliche Raum wird mit Nachrichten geflutet", sagt Prascsaics. Themen, die Kinder besonders interessieren, wie Tiere oder Sport, haben in den Kindernachrichten genauso Platz wie "Erklär-Geschichten" aus den aktuellen Nachrichten. Vulkanausbrüche und ähnlich spektakuläre Naturereignisse bewegen die Zielgruppe im Volksschul- und Unterstufenalter. "Auch Trump als Reizfigur war interessant. Wenn plötzlich das Wort ,Krieg‘ fällt – wie im Zusammenhang mit der Ukraine –, ist das natürlich erschreckend", sagt Prascsaics.

Sie hat gelernt, dass weniger oft mehr ist: "Eine zentrale Frage pro Artikel darf erklärt werden, ja nichts überfrachtet oder zu kompliziert erklärt." Im Endeffekt sei die Wirkung der Kindernachrichten klar absehbar: "Wenn ich Kindern ermögliche, eine Begrifflichkeit wie EU zu verstehen, werden sie sich bei der nächsten Gelegenheit eher Fragen stellen." Auch Prascsaics’ Sohn musste bereits mithelfen: "Er war sechs, als wir die Kindernachrichten gestartet haben, und musste die Zeitung immer laut vorlesen, damit ich erkennen konnte, ob er es versteht." Mit den Jahren hat sich das Produkt verändert. Die Kinder selbst bekamen mehr Platz, um zu berichten – sei es über Haustiere, Hobbys oder ihre Anliegen. Auch die Kinderreporter, die aktiv mitarbeiten und sogar den Bundeskanzler interviewt haben, sind aus den Kindernachrichten kaum mehr wegzudenken.