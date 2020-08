Nachdenklich stimmende Musik-Comedy

Seit 2004 sind die beiden hervorragenden Musiker Aleksey Igudesman und Hyung-ki Joo auf klassischen "Abwegen" unterwegs und knüpfen mit ihren musikalisch satirischen und durchaus auch zeitkritischen Shows bei Größen wie Victor Borge und Dudley Moore an und sind in diesen 16 Jahren selbst zu Größen "herangewachsen". Seit Monaten so gut wie arbeitslos, hatten sie nun die Möglichkeit, im Rahmen der Salzkammergut Festwochen Gmunden die Österreich-Prremiere ihres neuen, auf eine Stunde begrenzten Programms "And Now Beethoven" zu präsentieren und den 250. Geburtstag des Komponisten-Titanen gebührend zu feiern. Allerdings gar nicht so am Slapstick orientiert, wie man das von früheren Shows kennt, sondern nachdenklich und Beethoven Reverenz erweisend.

Beeindruckende Qualität

Natürlich standen Kassenschlager wie "Für Elise", die Fünfte Symphonie und, für ein breites Publikum fast unverzichtbar, die Mondscheinsonate im Mittelpunkt. Aber die Arrangements sind alle von beeindruckender Qualität und gehen inspirierend mit den scheinbar so bekannten Themen um.

Aber das Faszinierende an diesem Abend war nicht die eher schaumgebremste Komödiantik, die einen nicht einmal halbvollen Saal nur wenig mitreißen konnte, sondern die eigenen Kompositionen und die dabei an den Tag gelegte Virtuosität der Interpretation. Natürlich darf Spaß nicht fehlen, und dazu hat der Sonaten-Marathon der Klaviersonaten, den Aleksey Igudesman wie ein Sportreporter anfeuert, seine Wirkung genauso wenig verfehlt wie ein wild zusammengewürfeltes Sammelsurium aus den Violinsonaten. Ganz das Gegenteil und doch höchst feinfühlig die "Variationen" über die Mondscheinsonate als "Untermalung" der Rezitation des Heiligenstädter Testaments. (wruss)

Fazit: Auch für die musikalische Komödie ein Neustart, der diesmal nachdenklich stimmend, aber deswegen nicht schwächer ausfiel