Nach Volksblatt-Aus: "Wir wurden total kalt erwischt"

Heute, 11 Uhr, im Besprechungsraum des Oberösterreichischen Volksblatts in der Linzer Derflingerstraße. 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind einer dringenden, unerwarteten Einladung der Geschäftsführung nachgekommen. Dann tritt Geschäftsführer Wolfgang Eder vor die Mannschaft und verliest vom Blatt, dass die Printausgabe des erstmals am 2. Jänner 1869 gedruckten Blattes der ÖVP Oberösterreich, per Jahresende eingestellt wird.