Nach Theater-Absage in Braunau: "Das Stück wird in jedem Fall gezeigt, wann und wo, ist offen"

„Wir lassen uns nicht unterkriegen und schauen nach vorne“, sagt Gabriele Pointner vom Braunauer Bauhoftheater. Wie die OÖN berichteten, mussten wegen eines Schadens an der Lüftungsanlage im „Stögerstadl“ in der Alten Musikschule Braunau alle Aufführungen des mit etwa 14.000 Euro budgetierten Theaterprojekts „Acht Frauen“ knapp eine Woche vor der Premiere am 4. April vorerst abgesagt werden.