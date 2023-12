Nach Insolvenz: Wer kauft die Signa-Anteile an Krone und Kurier?

Kolportierte 80 Millionen Euro zahlte die Signa-Holding von Investor Rene Benko, als sie vor fünf Jahren jeweils fast 25 Prozent an Kronen Zeitung und Kurier übernahm. Nach der Insolvenz stellt sich nun die Frage: Wer will die Anteile an der (gemessen an der Auflage) größten und drittgrößten Zeitung des Landes?