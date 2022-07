Nach drei Jahren wird in Reichenau wieder gespielt

Ab 14. Juli zeigen die Burgfestspiele das Stück "Das Wunder von Wörgl". "Obwohl wir uns bereits 2018 für das Stück entschieden haben, ist es aktuell wie nie", sagt Vereinsobfrau Stefanie Stadler. Der Inhalt dreht sich um eine wahre Geschichte: Als in der Zwischenkriegszeit Not und Elend herrschten, schafften die Einwohner von Wörgl unter ihrem unkonventionellen Bürgermeister mit regional gültigem Geld einen lokalen Wirtschaftsaufschwung. Gespielt wird das Stück ausschließlich von Amateuren, Regie führt die am Reinhardt-Seminar ausgebildete Schauspielerin Doris Harder, die auch das Stück mit Nici Neiss neu geschrieben hat.

"Heidi" als Kinderstück

Auch für Kinder haben die Burgfestspiele ein Angebot: Von 19. Juli bis 3. August wird insgesamt zehn Mal das Stück "Heidi" (jeweils um 19 Uhr) in der Regie von Andrea Schnitt gezeigt.

Ob bei unsicherer Wetterlage auf der Open-Air-Bühne gespielt wird, sehen die Besucher am Spieltag ab 18 Uhr auf der Website. Bei leichtem Regen werden Regenmäntel verteilt, bei kurzfristigen Regenschauern wird unterbrochen. (hes)

Die Burgfestspiele Reichenau zeigen "Das Wunder von Wörgl": 14. Juli (19.30 Uhr), 16. Juli bis 6. August (20.30 Uhr). Von 19. Juli bis 3. August (jeweils 19 Uhr) steht das Kinderstück "Heidi" auf dem Spielplan. Infos: burgfestspiele.at