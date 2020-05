Theaterproben in "Eigenverantwortung"! Kunstgenuss vor Publikum! Am vergangenen Montag trauten viele Kulturschaffende im Land ihren Ohren nicht, als die neue Kultur-Staatssekretärin die lange geforderten klaren Richtlinien im Kulturbetrieb in Bezug auf die Corona-Krise bekannt gab. Viele trafen die Lockerungen, die bis zu 1250 Zuseher ab 1. August – unter Auflagen – ermöglichen, auf dem falschen Fuß.