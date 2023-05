Nach Auslieferer-Insolvenz: Buchverlage atmen auf

Am 24. Jänner versetzte eine Insolvenzmeldung die heimischgen Buchverlage in Angst und Schrecken. Die Medienlogistik Pichler-ÖBZ (MELO) in Wiener Neustadt, die jährlich rund acht Millionen Bücher für heimische Verlage an Buchhandlungen, Schulen und Ämter ausliefert, bot in einem Sanierungsverfahren ihren Gläubigern eine Quote von 20 Prozent an. Die Forderungen der rund 80 Gläubiger betrugen knapp zehn Millionen Euro.