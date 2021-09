Nach 39 Jahren: ABBA kehren als Avatare und mit neuem Album zurück

39 Jahre mussten die Fans von Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny warten. Am Donnerstagabend wurden die Stoßgebete der Millionen ABBA-Fans erhört. In einem weltweit mit viel Brimborium übertragenen Livestream kündigte das schwedische Kult-Quartett, das sich seit 1982 offiziell eine Auszeit nahm, sein Comeback an. Angekündigt wurde zum einen eine gigantische Show-Reihe in London mit digitalen Avataren der Bandmitglieder. Zum anderen stellten Björn Ulvaeus (76), Benny Andersson (74), Agnetha Fältskog (71) und „Frida“ Lyngstad (75) auch zwei neue, im Jahr 2018 eingespielte Songs vor: einerseits die herrlich nostalgische, ordentlich auf die Tränendrüse drückende Ballade „I Still Have Faith In You“, andererseits die Uptempo-Nummer „Don’t Shut Me Down“. Damit aber nicht genug: Am 5. November erscheint mit „Voyage“ tatsächlich ein komplett neues ABBA-Studioalbum!

„Zuerst hatten wir lediglich zwei Songs“, verriet Benny Andersson während des Livestreams. „Es machte aber so wahnsinnig viel Spaß. Dann sagte ich zu den beiden Mädels: ‚Hey, sollten wir nicht einfach noch ein paar Stücke mehr aufnehmen?‘ Und irgendwann hatten wir ein ganzes Album fertig.“ Lachender Nachsatz: „Wir haben es gut gemacht, finde ich – für unser Alter.“ „Die Stücke haben eine gewisse Tiefe, sowohl lyrisch und musikalisch“, ergänzte Björn Ulvaeus. „Ich hoffe, die Leute können all die Liebe und die Erfahrung, die in diesem neuen Album stecken, fühlen.“

Rund 3000 ABBA-Fans wird die "ABBA Arena" in London Platz bieten.

Eigens gebautes Theater

Ab 27. Mai 2022 treten dann virtuelle Avatare der Band – die sogenannten „ABBAtare“ – in einem eigens errichteten Theater im Londoner Queen Elizabeth Olympic Park „live“ auf. Die Stimmen kommen bei den unter dem Motto „ABBA Voyage“ laufenden Konzerten aus der Konserve, die vier Bandmitglieder sind als Hologramme auf der Bühne zu erleben. Diese „Lichtgestalten“ sind dem optischen Erscheinungsbild des Quartetts zu ihrer Glanzzeit in den 70ern nachempfunden. Zusätzlich soll bei den geplanten acht Shows pro Woche auch eine reale, zehnköpfige Band zum Einsatz kommen. Die moderne ABBA-Arena besitzt eine Fläche von mehr als 6700 Quadratmetern, soll 3000 Sitzplätze umfassen und kostete mehr als zehn Millionen Euro.

Bis 2025 soll „ABBA Voyage“ in der britischen Hauptstadt zu sehen sein, danach ist eine Umsiedlung entweder nach Las Vegas oder Stockholm geplant. Die jetzt verwendete Software für die „ABBAtare“ ist nicht neu. Diese kam bereits bei dem im Jahr 2013 eröffneten ABBA-Museum in Stockholm zum Einsatz. Damals waren Björn Ulvaeus und Benny Andersson allerdings mit den Ergebnissen dieser digitalen Transformation nicht komplett zufrieden. Dies hat sich dank neuer technischer Entwicklungen auf diesem Gebiet offensichtlich geändert.

Mit 400 Millionen verkauften Tonträgern zählen ABBA zu den erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte. Seit der Veröffentlichung von „The Visitors“ Ende November 1981, dem achten und letzten Album der Band, erschien keine neue Musik der Schweden. Bis am Donnerstagabend.

Bild: Universal

Das neue Album

Am 5. November erscheint mit „Voyage“ (Universal Music) ein neues ABBA-Studioalbum. Gestern wurde das CD-Cover präsentiert, allerdings noch keine Songliste.

Der Livestream zum Nachschauen: