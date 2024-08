Nach 31 Jahren: Birgit Fenderl verlässt den ORF

Laut einem Bericht der Tageszeitung "Die Presse" (online) wird die 53-jährige Moderatorin Birgit Fenderl nach 31-jähriger Tätigkeit beim ORF per Jahresende den Sender verlassen. Sie werde bis dahin noch das TV-Magazin "Studio 2" moderieren, sich anschließend aber "selbstständig machen und künftig eigene Projekte vorantreiben".

Laut "Presse"-Angaben, die sich auf das engste Umfeld Fenderls bezieht, sei in der einstigen "Zeit im Bild"-Moderatorin und Autorin "in den vergangenen Jahren zunehmend der Wunsch gewachsen, nicht beim ORF in Pension zu gehen, sondern noch etwas Anderes auszuprobieren und sich neu zu erfinden".

