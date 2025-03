Nach 27 Jahren: Claudia Reiterer verlässt den ORF

Die Journalistin war zuletzt Moderatorin und stellvertretende Sendungsverantwortliche von "Im Zentrum". Die 56-Jährige wird sich künftig neuen Aufgaben in der Medienbranche widmen.

Claudia Reiterer startete ihre ORF-Tätigkeit 1998 im Landesstudio Steiermark. Insbesondere ihre Live-Berichterstattung über die Bergwerkskatastrophe in Lassing machte sie einem breiten Publikum bekannt. Ab 1999 war sie als innenpolitische Journalistin im Team der "Zeit im Bild 1" tätig. Reiterer moderierte im ORF rund 2000 Sendungen, darunter "Report", "Hohes Haus", Wahlkampfkonfrontationen und Elefantenrunden und acht Jahre lang die wichtigste politische Talksendung in Österreich, "Im Zentrum".

"27 Jahre ORF - eine lange Zeit voller spannender Geschichten, wichtiger journalistischer Arbeit und unvergesslicher Live-Momente", wird Claudia Reiterer in einer Aussendung zitiert: "Ich verabschiede mich mit großer Dankbarkeit - für mein Publikum, das mich so lange begleitet hat, für meine Kolleginnen und Kollegen, für all die spannenden Begegnungen und prägenden Erfahrungen, die ich mitnehmen darf."

