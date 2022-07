"Nabucco": Hier hätte es Mut zum politischen Statement gebraucht

Die einen sind die Guten, die anderen die Bösen: So könnte man die Premiere von Giuseppe Verdis Oper "Nabucco" am Mittwoch im Römersteinbruch St. Margarethen zusammenfassen. Doch ganz so einfach ist es nun auch wieder nicht, auch wenn Regisseur Francisco Negrin auf jegliche Aktualisierung verzichtete und ein historisches Leinwandspektakel im Cinemascope-Format in die beeindruckende Kulisse stellte.