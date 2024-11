Die Mutter von Joachim Meyerhoff und ihr außergewöhnliches Gespür für den Sohn

"Überraschung! Ich komme morgen zu dir aufs Land. Ich möchte mich besser um dich kümmern, dir im Garten helfen, versuchen zu schreiben, und (…) wahrscheinlich bleibe ich sogar länger." So kündigt Joachim Meyerhoff den Besuch bei seiner 86-jährigen Mutter in Schleswig-Holstein an. Zehn Wochen sollte er schließlich bei der betagten, lebensfrohen und agilen Dame bleiben. Doch der Grund für den Besuch liegt weniger in der Unterstützung, die der 56-jährige Sohn der Mutter angedeihen lassen will,