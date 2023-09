"Mutter Courage" und das Geschäft mit dem Krieg

Der Krieg als schrecklich wuchtiger Wirtschaftsfaktor: Bertolt Brecht hat mit "Mutter Courage und ihre Kinder" eine Frauenfigur geschaffen, die ständig zwischen Obsorge für ihre drei Kinder – den mutigen Eilif, den so ehrlichen wie dummen Schweizerkas, die stumme Tochter Kattrin – und ihrem Handel mit Waren, die man im Krieg benötigen könnte, schwankt. Das 1941 in Zürich uraufgeführte Stück breitet sich über den Dreißigjährigen Krieg, meint jedoch Profiteure des Dritten Reichs. Ob der fatalen Zeitlosigkeit des Stoffs verlegt Regisseurin Susanne Lietzow ihre Fassung in die Gegenwart: Statt aus einem Planwagen, mit dem Courage dem Krieg hinterherzieht, werden die mafiösen Geschäfte in einem Container abgewickelt. "Bei jedem Tod ihrer Kinder macht sie ein Geschäft", sagt Lietzow, "und sie wird damit nie aufhören." Am Freitag, 22. September, findet die Premiere im Schauspielhaus statt.

Info: www.landestheater-linz.at

Autor Peter Grubmüller Ressortleiter Kultur Peter Grubmüller