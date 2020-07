Musiktheaterpreis:Landestheater zehn Mal nominiert

Insgesamt zehn Nominierungen heimste dabei das Landestheater Linz in verschiedenen Kategorien ein.

Unter anderem sind Brigitte Geller als "Médée" in Luigi Cherubinis Médée (Kategorie "Beste weibliche Hauptrolle"), Richard Wagners "Tristan und Isolde" in der Kategorie "Beste Gesamtproduktion Oper" , Henry Masons und Thomas Zaufkes "Der Hase mit den Bernsteinaugen" in der Kategorie "Beste Gesamtproduktion Musical" und Chefdirigent Markus Poschner für Richard Wagners "Tristan und Isolde" in der Kategorie "Beste musikalische Leitung" nominiert. Die Auszeichnungen werden am 6. August im Amadeus Airport Salzburg vergeben.