Musiktheaterpreis: Zwei Siegeschancen für Linz

Der Österreichische Musiktheaterpreis feiert Jubiläum: Zum bereits zehnten Mal wird die Auszeichnung der heimischen Opern- und Musicalbranche heuer vergeben. Am 13. September trifft sich die Branche dafür in Grafenegg. Große Hoffnungen bei dieser Gala darf sich die Wiener Staatsoper machen, die mit insgesamt zehn Nominierungen das Feld anführt.

Das Linzer Landestheater hofft auf zwei Ehrungen. Die russische Sopranistin Ilona Revolskaya ist für ihre Darstellung der Giulietta in "I Capuleti e i Montecchi", Vincenzo Bellinis Belcanto-Version der tragischen Liebesgeschichte von Romeo und Julia, als beste weibliche Hauptdarstellerin nominiert. In der Kategorie "beste weibliche Nebenrolle" darf die Mezzo-Sopranistin Katherine Lerner für ihre Leistung in "Twice Through The Heart" auf einen Preis hoffen.