Musiktheaterpreis für Heinz Zednik

Zednik sei "unbestritten einer der größten Künstler des Landes. Mit seinem natürlichen Talent für Komik, Posse und Ironie und seiner schier grenzenlos flexiblen Stimme hat er Musiktheatergeschichte geschrieben", begründet dies Musiktheaterpreis-Präsident Karl-Michael Ebner. Zednik hat an der Wiener Staatsoper mehr als 100 Partien an fast 2000 Abenden gesungen und war an allen großen Häusern präsent. Berühmt wurde er durch Patrice Chereaus "Jahrhundert-Ring" in Bayreuth. Seit 1994 ist er Ehrenmitglied der Staatsoper, wo er 2017 zum letzten Mal als Kaiser in Puccinis "Turandot" zu hören war.

Der Österreichische Musiktheaterpreis wird zum neunten Mal verliehen. Es gibt 36 Nominierte in 13 Kategorien, wobei die Wiener Volksoper das Feld mit neun Gewinnchancen anführt, vor der Oper Graz und den Salzburger Festspielen mit jeweils fünf Nennungen.