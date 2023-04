Musiktheater feierte Jubiläum mit Festkonzert: "Ein Haus voller Magie"

"Die Anspannung war fast unerträglich", erinnerte sich Musicalstar Daniela Dett in einem Videobeitrag an ihren ersten Auftritt im neuen Musiktheater vor zehn Jahren. "Der Boden und die Wände bebten. Da wurde uns bewusst, dass wir es sind, die dieses Musiktheater zum Leben erwecken." Viele Erinnerungen wurden am Sonntagabend beim Festkonzert zum zehnjährigen Jubiläum des Linzer Musiktheaters geweckt. So erinnerte sich der damalige Landeshauptmann Josef Pühringer ebenfalls per Video an die