Musikproduzent Jerry Moss ist gestorben

Beide hatten mit 200 Dollar in einer Garage in Hollywood die Firma "A&M Records" gegründet. Bald darauf nahmen sie Künstler wie Cat Stevens, Carpenters, Joe Cocker, Carole King, Styx, The Police und Supertramp unter Vertrag und später u. a. Janet Jackson und Bryan Adams. 1989 verkauften sie das Label für knapp 500 Millionen Dollar an die Polygram-Gruppe.

