Wenn die Wucht der Gitarren und der Sound der Hammondorgel einen Teppich legen, auf dem sich eine ausdrucksstarke, fast dreckige Stimme ausbreitet, dann zieht das rasch in den Bann. Wenn diese Stimme dann auch noch im Dialekt so singt, dass man versteht, was da gesagt wird, dann ist man bei der Wiener Bluesrock-Band Sankt Krinzinger gelandet.