Musikkritik: Lässig wie Lou Reed

Wir haben uns Stück für Stück an so ein großes Erbe, an jemanden wie Lou Reed herangetastet“, sagt Christian Fuchs, zusammen mit David Pfister Gründungsmitglied der Band „Die Buben im Pelz“. Und es war auch kein Neuland für ihn und seine Mitstreiter, denn Übersetzungen von Songs von Lou Reed über Nick Cave bis Johnny Cash finden sich in der musikalischen Vita der Musiker.