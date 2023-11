Musikkritik: Ein Leben in Liedern

Ich brauche nichts. Diese Worte hört man oft, wenn Menschen an runden Geburtstagen, die deutlich das Voranschreiten der Zeit ausdrücken, danach gefragt werden, was sie sich denn wünschen würden. Rene Puschnik ist es da nicht anders ergangen. Aber er hat sich zu seinem 60er gleich selbst ein Geschenk gemacht: ein Konzert mit alten Liedern und den neueren aus seinem aktuellen Album „Noh am Wassa“, dem ersten seit 15 Jahren. „Ich spiele mein Lebenswerk“, sagt Puschnik.