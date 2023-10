Musikkritik: Chris Steger lebt sein junges Leben

Er will immer weiter tun, und es muss aufgehen, denn das Warten ist nicht das Seine. So wie er auch nichts versäumen will. So einfach ist die Welt von Chris Steger, der mit seinen 19 Jahren noch am Beginn des Lebens steht. Aber er hat die Parole „Leb Dei Lebn“ schon als passendes Motto auserkoren. So startet er in sein zweites Album „Koa Garantie“ (Universal). Mit Tempo, Lebensfreude und dem Bewusstsein, dass man damit alle schnell im Chor für sich singen lassen kann.