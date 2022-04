„Brust hoch! s’Patriarchat is im Lockdaun“ wird am 8. und 9. April in der Bruckmühle Pregarten zur Musik von Karl Lindner aus der Taufe gehoben.

Worum es geht? Drei Freundinnen treffen – nach dem 13. Lockdown – wieder aufeinander, geraten aneinander, um schließlich zu erkennen, dass sie alle mit sich und dem Leben ringen. Jede kämpft auf ihre Weise mit ihrem Frausein zwischen Beruf, Familie und Selbstverwirklichung: die Biobäuerin, die Business-Single-Karrierefrau und die Multitasking-Übermutter. „Jede steht in einem Grundkonflikt mit einem patriarchalen System, das auch den Männern nicht guttut“, sagt Turborosine Daniela Strolz-Holzer.

Herren sind willkommen!

Wo soll es hingehen, wie könnte sich die Gesellschaft verändern für mehr Gleichberechtigung? Wie könnte sie in 100 Jahren aussehen? Begleitet von Henry Mason in der Stückentwicklung und in der Regie von Nora Dirisamer legen die Turborosinen den Finger auf die Wunden des Patriarchats. Auch die Herren sind herzlich willkommen! (kasch)

Alle Infos, Karten, weitere Termine: www.turborosinen.at