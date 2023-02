Musikindustrie: "Streaming ist der Wachstumsmotor"

Dass in Österreichs Musikindustrie nach mageren Jahren wieder so etwas wie Goldgräberstimmung herrscht, hat einen Grund: Streaming. Im Vorjahr setzten die Labels 215,2 Millionen Euro um – und knackten damit erstmals seit 15 Jahren die 200-Millionen-Euro-Umsatz-Marke. Das Plus im Vergleich zu 2021 betrug 13 Prozent. "Das Streaming ist unser Wachstumsmotor", sagt Dietmar Lienbacher, Präsident des Musikwirtschaftsverbandes (ifpi) und Sony-Manager.