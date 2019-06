Musikfestiwels: Wer soll Vorband von Sister Sledge und Middle of The Road werden?

Wenn beim Musikfestiwels am zweiten Juli-Wochenende wieder tausende Menschen in die Welser Innenstadt strömen, um "Sister Sledge", "Middle of the Road" und "Hoamspü" zu hören, dann hat eine Band die Chance, ihre Musik und ihr Können ebenfalls zu präsentieren.

Diese vier Bands stellen sich der Abstimmung: Bungee (zur Homepage), We Are Infinite (zur Homepage), 15GB (zum Youtube-Kanal) und Leuchtkraft (zur Homepage).

Jene Band, die die meisten Stimmen der OÖN-Leser erhält, darf am 13. Juli auf dem Kaiser-Josef-Platz 40 Minuten lang spielen. Auf nachrichten.at/musikfestiwels wird bis 1. Juli abgestimmt. Sie können pro Tag eine Stimme abgeben.

25 Acts auf drei Bühnen

Insgesamt warten beim Musikfestiwels am 12. und 13. Juli wieder 25 Acts auf drei Bühnen bei freiem Eintritt. Am Samstag geben "Hoamspü", die sich dem Austropop ab den 70er Jahren widmen, ein ebensolches. "Chic le freak feat. Sounds of Sister Sledge" werden mit Songs wie "We are family", "Lost in Music", "He’s the greatest Dancer", "Thinking of You" und vielen weiteren Hits den Kaiser-Josef-Platz in eine Disco verwandeln. Bei "Middle of the Road" wird wahrscheinlich ebenfalls kräftig mitgesungen werden, auf jeden Fall bei "Chirpy Chirpy Cheep Cheep".

Auch auf den Bühnen auf dem Minoritenplatz und im Welser Arkadenhof tut sich wieder einiges. Von den Rubettes bis hin zum Summer Vibes Jam ist auch hier wieder für viele verschiedene Musikgeschmäcker etwas dabei.