Musikalisches Zeichen zum Frauentag

"Wir brauchen mehr Frauen in der Musik, wir brauchen mehr Frauen im Kulturbereich!" Mit diesen Worten kündigte Christine Haberlander, Frauenreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin, gestern bei einer Pressekonferenz eine besondere Veranstaltung an: Die Poxrucker Sisters planen am 7. März zusammen mit anderen Musikerinnen im Linzer Brucknerhaus ein großes Konzert zum Weltfrauentag (8. März).

"Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit renommierten Künstlerinnen und spannenden Newcomerinnen aus Österreich auf der Bühne zu stehen", sagte Stefanie Poxrucker. Highlight des Konzerts "#weare" wird die Live-Premiere des neuen Songs "NA" sein, den die singenden Schwestern zusammen mit Katharina Straßer Ende Februar veröffentlichen.

"Eine Hymne für Selbstbestimmung"

Das Lied passe genau zu den Anliegen des Weltfrauentages. "Es ist eine Hymne für Selbstbestimmung und Bestärkung", so Stefanie Poxrucker.

Das Konzert im Brucknerhaus ist Teil einer dreiteiligen Reihe mit Partnerveranstaltungen in Wien und Graz. Bei sämtlichen Konzerten werden neben den Poxrucker Sisters auch die Singer-Songwriterin Virginia Ernst, The Schick Sisters aus der Steiermark sowie die zwei Oberösterreicherinnen Lika Doss und Mella Casata auftreten. Ebenso dabei: das erste weibliche Brass-Quintett Österreichs, die Brassessoires. "Mit großer Freude unterstütze ich die Poxrucker Sisters bei diesem Konzert, das allen Frauen im Land Mut machen soll", sagte Haberlander. (gul)

