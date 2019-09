Musikalisches Mäandern um Johann Sebastian Bach

Musik von Johann Sebastian Bach ist die Triebfeder der heurigen Musiktage Mondsee. Werke des Barockmeisters und solche, die sich über die Tonbuchstaben B-A-C-H generieren, die Bach zitieren oder auf dessen Kompositionszugänge verweisen, werden in den nächsten Konzerten dort zu hören sein. Eröffnet wurde dieses Mäandern um den Monolithen der Musikgeschichte mit den Kantaten "Mein Herze schwimmt im Blut" und "Ich habe genug". Sie setzten den Rahmen für Eislers "Präludium und Fuge über B-A-C-H" für Streichtrio, zu Villa-Lobos’ "Bachiana Brasileira" Nr. 6 und zu Gubaidulinas "Reflections on the Theme B-A-C-H" für Streichquartett.

Wunderbar eindringlich, mit allen Facetten der ihnen anhaftenden Emotionalität, so brachte die Sopranistin Anna Lucia Richter die Botschaften der Kantaten in die Welt hinaus. Möglich ist dies in solcher Qualität nur bei höchster Verinnerlichung der Textinhalte. Juliana Koch (Oboe) und Andrea Lieberknecht (Flöte) ließen sich bedingungslos auf diese Textdeutungen ein: ein Aufbegehren, ein Seufzen, ein Jubeln. Das Auryn Quartett und die Continuo-Gruppe musizierten passioniert – kein Originalklang auf allen Linien, aber eine gültige Interpretation allemal. Originaler Sound dann bei Sofia Gubaidulina: Hier schraubten sich die Auryns bestechend in die expressiven Höhen und ultra-intensiven Töne der Russin. Ein schönes Gegenlicht zu den tanzenden Kaskaden für Flöte und Fagott bei Heitor Villa-Lobos (Andrea Lieberknecht und Dag Jensen).

Fazit: Bachs allzeit gültige Musik und Werke, die sich darauf beziehen, werden Mondsee bespielen. Die Eröffnung war ein glanzvolles Aufblitzen dieses durchdachten Konzepts.

Eröffnung Musiktage Mondsee, "B-A-C-H", Auryn Quartett, Anna Lucia Richter, Andrea Lieberknecht, Juliana Koch, Dag Jensen, Basilika St. Michael, 30. August

Musiktage Mondsee

Bis 7. 9. spürt das Kammermusikfestival im Schloss Mondsee J. S. Bach und seinem Wirken bis ins 21. Jh. nach. Infos, Karten: 06232/2270, karten@musiktage-mondsee.at, www.musiktage-mondsee.at