Musikalischer Adventkalender: 8. Dezember

Wer an Orchester denkt, denkt wohl zu allererst an Streich- und Blasinstrumente. An der Musikschule Linz hat sich indes auch ein Orchester der besonderen Art etabliert: das Gitarrenorchester „FeelSaitig“. Mit großem Engagement ist es unseren Gitarre-Lehrkräften gelungen, mit ihren Schülern einen Klangkörper zu bilden, der nicht nur hörenswert ist, sondern den Mitwirkenden ein wohltuendes Gemeinschaftsgefühl bereitet.

Und weil das vorhandene Notenmaterial für Gitarrenorchester überschaubar ist, arrangieren die Lehrkräfte die Stücke fürs Gitarrrenorchester häufig eigenhändig. Mit großem Knowhow und einem Schuss Ironie, wie das heutige Adventkalender-Fensterchen eröffnet.

Wolfgang Sambs hat „O Tannenbaum“ einen ziemlich slawisch anmutenden rhythmischen Akzent in Moll verliehen.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Den musikalischen Adventkalender der Musikschule Linz finden Sie hier.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. O du Nachhaltige Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.