Musikalischer Adventkalender: 6. Dezember

Ein bei uns weithin unbekannter Komponist aus der Ukraine hat im Jahr 1914 ein Weihnachtslied geschaffen, das durch sein eingängiges Vier-Noten-Motiv speziell im anglo-amerikanischen Raum seit Jahrzehnten als eine der bekanntesten Weihnachtsmelodien gilt. So richtig berühmt wurde das Lied „Carol of the Bells“ aber erst als Oscar nominierte Filmmusik zu "Kevin allein zuhause".

Unsere heutigen Interpretinnen von „Carol of the Bells“ bilden das von Ute Lehmann geleitete New String Quartett. "Es ist unüberhörbar, dass die jungen Streicherinnen – im Gegensatz zum etwa gleichaltrigen Kevin, der sich tagelang mit Einbrechern herumschlagen musste – die Zeit sinnvoller nutzen konnten: mit Geigen spielen nämlich", sagt Musikschul-Direktor Christian Denkmaier: "Und so entstand ein Video, das Staunen macht, welch harmonische Klänge die jungen Musikschülerinnen ihren Instrumenten bereits zu entlocken imstande sind."

