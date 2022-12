Musikalischer Adventkalender: 5. Dezember

Am heutigen Krampustag präsentieren Klavierlehrer Günter Wagner und seine Schülerin Hannah Eckmayr eine reichlich schräge, kleine Performance. Mit der Ausdruckskraft der Ironie sprechen sie ein Thema an, das spätestens seit dem wärmsten jemals gemessenen November niemand kaltlassen sollte: Der Klimawandel. "Mit dem gar nicht weihnachtlichen Disco-Hit „Can You Feel The Sunshine?“ wird pointiert vor Aug und Ohr geführt, welch fragwürdige Entwicklung der Menschheit blüht, wenn es nicht gelingt, die Erderwärmung zu stoppen", sagt Musikschul-Direktor Christian Denkmaier.

Den musikalischen Adventkalender der Musikschule Linz finden Sie hier.