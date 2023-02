Wegen Ukraine-Krieg: Band Russkaja löst sich auf

Die Band hat in ihren Auftritten satirisch traditionelle russische Musik und Sowjetstil bedient. Eben dies sei wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht mehr möglich, schrieb Russkaja in einer recht ausführlichen Begründung auf Facebook. "Was vor dem 24. Februar 2022 noch lustige Satire in der Musik war, ist jetzt nur noch tragisch mit einem sehr bitteren Beigeschmack und die Bandmitglieder können nicht mehr auf die Bühne gehen, ohne diese Tragik in jeder Note und jedem Wort zu spüren", so die Band. Niemand wolle etwas repräsentieren, das in Zeiten wie diesen "ausschließlich mit Krieg, Tod, Verbrechen und Blutvergießen" assoziiert werde. Es sei der traurigste Tag in der Bandgeschichte.

Die Bandmitglieder hatten öffentlich stets Friedensbotschaften abgegeben und den Krieg verurteilt. Aber man spüre nun, dass dies nicht genug sein und der Krieg nicht so schnell aufhöre, so die bittere Botschaft an die Fans. Das Sowjet-Image sei für immer beschädigt und tabuisiert.

"Flut von Hasskommentaren"

In der Mitteilung schrieb die Band auch von "täglichen Shitstorms" und einer "Flut an Hasskommentaren". Textzeilen seien immer wieder falsch interpretiert und als prorussisch dargestellt worden. Mit Verweis auf die multikulturelle Zusammensetzung der Band wies Russkaja diese Vorwürfe einmal mehr von sich. "Wir hoffen, all unsere Fans, Promoter und Partner können verstehen, durch welche Hölle wir gerade gehen, während wir unser eigenes Baby nach all den Jahren zu Grabe tragen", beenden die Musiker die traurige Nachricht.

Russkaja war 2005 von Leadsänger Georgij Alexandrowitsch Makazaria gegründet worden. Es folgten sieben Alben und 2020 die Auszeichnung mit dem Amadeus in der Kategorie "Hard & Heavy". Größere Bekanntheit erlangte die Band durch ihre regelmäßigen Auftritte in der ORF-Comedy-Sendung "Willkommen Österreich".

