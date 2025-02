Viraler Aprés-Ski-Hit "Wackelkontakt“ auf Platz 1 der Charts

"Oimara" am Sonntag bei der Medaillen Zeremonie im Slalom der Männer anlässlich der alpinen Ski-WM in Hinterglemm.

"Wär ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den Siebzigern. I glüh gern vor, i geh gern aus, mir hauts die Sicherungen naus," schallt es derzeit aus den Lautsprechern auf Skihütten und in Faschingsbars. Mit dem leicht mitzusingenden Text, der einprägsamen Melodie und dem stimmungsvollen Beat ist dem Künstler "Oimara" der Durchbruch gelungen.

Er steckt hinter "Wackelkontakt"

"Oimara" ist bayrisch und steht für "Almerer", der Musiker hat seine Kindheit auf der Alm verbracht. Mit bürgerlichem Namen heißt der Sänger Beni Hafner, er kommt aus Tegernsee (Bayern). Der 33-Jährige beschreibt sich selbst auf seiner Website als "moderner Gstanzler, bayrischer Rockstar, Improvisateur und Liedermacher". Schon früh habe er sein musikalisches Talent entdeckt.

Im Interview mit merkur.de erzählt er, dass er den Song schon im August geschrieben hat. Zu dieser Zeit befand sich der Tegernseer gerade mitten im Umzug, beim Lampenkaufen sei ihm dann die Idee für den Song gekommen. So richtig durchgestartet ist "Wackelkontakt" aber erst im Dezember 2024.

Platz 1 der Charts

In seinem Heimatland Deutschland führt "Oimara" mit "Wackelkontakt" seit dieser Woche die Liste der Top 100 Single-Charts an. In Österreich belegt der Hit bereits seit zwei Wochen den ersten Platz der Austria Top 40 - Singles. Auch bei den Viral 50 - Global Charts auf Spotify ist der Song aktuell auf Platz zwei vertreten.

"Es ist echt der Wahnsinn. Die Vorstellung, dass mein Song auch in der Schweiz, Dänemark, den Niederlanden, Luxemburg und Österreich so durch die Decke geht, ist der Wahnsinn," sagt der Songwriter.

Die Aprés-Ski-Saison und die Faschingszeit haben dem Partyhit zu seinem großen Erfolg verholfen. Zahlreiche Videos gehen auf Instagram und TikTok viral, Menschen aller Altersgruppen feiern ausgelassen und grölen den Text lauthals mit.

