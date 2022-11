Udo-Jürgens-Album mit bisher unbekannten Liedern veröffentlicht

Das Album "da capo, Udo Jürgens - Stationen einer Weltkarriere" erscheint am 16. Dezember, wie Sony Music und die Udo Jürgens Master AG als Inhaberin der Masterrechte am Dienstag mitteilten.

Das Album bestehe aus drei CDs und beinhalte "neben den großen Klassikern auch unveröffentlichte Song-Varianten, seltene Live-Versionen und Lieder, die bisher digital nicht verfügbar waren", hieß es. Um welche Titel es sich handelte, wurde noch nicht mitgeteilt.

Jürgens war 2014 im Alter von 80 Jahren in der Schweiz gestorben, geboren wurde er in Klagenfurt. Er ist einer der bedeutendsten deutschsprachigen Sänger und Liedermacher des 20. Jahrhunderts ("Merci Chérie", "Griechischer Wein", "Ich war noch niemals in New York"). Er hat in seiner Karriere rund 1.000 Lieder komponiert, über 50 Alben veröffentlicht und mehr als 105 Millionen Tonträger verkauft.