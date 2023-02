"Trustfall": Pinks wilde Reise zu sich selbst

"Ich denke an dich, wenn ich an die Ewigkeit denke. Ich höre einen Witz und weiß, du hättest ihn besser erzählt." Gleich im ersten Song auf dem neuen Album "Trustfall" gibt Pink ein persönliches Statement: In der intensiven Klavierballade "When I Get There" verabschiedet sie sich von ihrem Vater Jim Moore, der 2021 an Krebs starb. Zu ihm hatte die 43-Jährige eine besondere Beziehung, er schenkte ihr die Liebe zur Musik. "Mein Bruder und ich, wir leben die Träume unseres Vaters aus", sagte der