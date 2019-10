Stimmungsfänger mit Stimme

Der Sänger und Songwriter, in Salzburg geboren und aufgewachsen, versteht sich auf Melodien und harmonische Strukturen. Das öffnet ihm Tür und Tor.

Die fünf Songs seiner Debüt-EP starten mit „All We Are“. Ein Lied, das gut zum Herbst passt, zwischen goldener Stimmung und Melancholie den Ausgleich findet, beruhigend wirkt, ohne einschläfernd zu sein. Für den 38-Jährigen hat das Stück eine zentrale Botschaft. „Alles was wir sind, ist Veränderung. Nichts gehört uns für immer, wir sollten aufhören zu versuchen unser Leben besitzen zu wollen." Darüber kann man auch schon einmal nachdenken.

Musikalisch ist Ro Bergman ein feiner Verführer. Seine Songs tragen die Handschrift eines Wissenden. In der Form, als das Bergman genau weiß, wie er klingen will. Die Arrangements tragen nicht zu dick, aber auch nicht zu wenig auf. Seine Stimme bleibt immer im Mittelpunkt, in den kraftvolleren Momenten (“Choose“) und in den nachdenklicheren Phasen (“Sunrise“). Gefühlvoller Indie-Pop für Zuhörer.

Ro Bergman „All We Are“ (Las Vegas Records)

