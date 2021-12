"Sportfreunde" mit Grönemeyer

"Wir freuen uns riesig", sagte Sänger Peter Brugger in einem Video auf Facebook. Die Rockgruppe aus dem bayerischen Germering war bereits vor 20 Jahren bei der "Mensch"-Tour von Grönemeyer dabei und wird den 65-Jährigen im kommenden Jahr erneut unterstützen. Nach fünf Jahren Pause wollen die "Sportfreunde" 2022 auch ein neues Album herausbringen. Im Juni will die Band bei "Rock im Park" und "Rock am Ring" auftreten.