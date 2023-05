Song Contest: Österreich beginnt und Schweden gewinnt

Die europäische Wettsingerei nähert sich ihrem ultimativen Höhepunkt. Heute, 21 Uhr, beginnt das Finale zum 67. Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool – aus österreichischer Sicht gleich mit einem Paukenschlag. Das Duo Teya und Salena hat die Startnummer 1 zugeteilt bekommen. Das ist nicht unbedingt ein Vorteil, allerdings wird die Halle in der Beatles-Stadt auf die flott-fröhliche Darbietung des Songs „Who the Hell is Edgar“ enthusiasmiert reagieren.