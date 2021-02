P!nk singt mit ihrer Tochter

„Cover Me In Sunshine“ heißt der heute veröffentlichte Song, den Superstar P!nk zusammen mit ihrer Tochter Willow Sage Hart singt. Ein netter, leicht ins Ohr gehender Pop-Song, der das Kindliche nicht außer acht lässt, aber auch nicht in den totalen Mittelpunkt stellt, weil Kinderstimmen schnell einmal Herzen erobern.

Aufgenommen zu Hause, wo sich auch Superstars in Corona-Zeiten vermehrt aufhalten müssen, erfüllte „Cover Me In Sunshine“ den Zweck, dass sich die beiden glücklich fühlen, wie P!nk sagt. Angesichts der düsteren Zeiten voller Unsicherheit, Ängsten und der Aussicht, dass niemand weiß, wie schnell sich das wieder ändert, tut ein Schuss Fröhlichkeit schon ganz gut.

Das Video zeigt jedenfalls eine Mutter mit ihrer heranwachsenden Tochter in einer Umgebung, in der das Abstand halten so leicht ist wie das Genießen von Natur und natürlich von Pferden.

Und weil Mutter und Tochter ihr gutes Gefühl beim Singen dieses Liedes einfach an alle, die zuhören, weitergeben wollen, wurde „Cover Me In Sunshine“ passend zum Valentinstag veröffentlicht. „Es ist ein guter alter Kuss und eine Umarmung für alle von euch.“ Das ist auf alle Fälle eine nette Botschaft in diesen besonderen Zeiten.