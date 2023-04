Neues Album: Rebekka Bakken holt Energie aus der Schattenseite

Die Norwegerin Rebekka Bakken lässt sich auch dank ihrer außergewöhnlichen Stimme, die über drei Oktaven reicht, schwer einordnen. Die einen hören Janis Joplin heraus, andere ordnen sie dem Jazzgenre zu. Sie selbst sieht sich als Freigeist, der macht, was er will, weil er es halt kann. Diesen Umstand nutzt die Singer-Songwriterin, die am 4. Oktober im Linzer Posthof auftritt, in ihrem aktuellen Coveralbum "Always on my Mind" weidlich aus.