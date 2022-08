Nach zehn Jahren: Beyoncé wieder an Spitze der US-Singlecharts

Auch ihr neues Album "Renaissance" steht an der Spitze der Billboard Album-Charts. Erfolgreicher war in diesem Jahr nur Sänger Harry Styles mit seinem Album "Harry's House". "Renaissance" ist das siebente Studioalbum von Beyoncé und war Ende Juli erschienen. Die Sängerin feierte ihre Charterfolge mit einem Beitrag auf der Online-Plattform Instagram. Darin ist die 40-Jährige zu sehen, wie sie in die Kamera lächelt und mit ihrem Finger eine Eins andeutet.

Zuletzt stand das aktuelle Album aber auch in der Kritik. Aktivisten warfen der Sängerin vor, in dem Lied "Heated" ein gegenüber Menschen mit Behinderung als feindlich geltendes Wort benutzt zu haben. Daraufhin strich die Sängerin das Wort aus dem Song.

Wie Kultur-Redakteur Lukas Luger das neue Album bewertet, lesen Sie hier: